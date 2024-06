Résultat des européennes à Saint-Julien-Mont-Denis : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Saint-Julien-Mont-Denis, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé pour cette européenne 2024, au niveau local. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Saint-Julien-Mont-Denis entre Jordan Bardella en 2019 (29,61%) et Marine Le Pen en 2022 (34,1% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 39% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Julien-Mont-Denis ? Marine Le Pen a amplement battu son score national à Saint-Julien-Mont-Denis au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,1% dès le 1er round. Au second tour, c'est de nouveau elle qui avait le plus convaincu à Saint-Julien-Mont-Denis avec 56,25%, devant Emmanuel Macron à 43,75%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,8% des votes sur place, contre 37,86% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 67,61%.

12:45 - 29,61% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Julien-Mont-Denis Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Saint-Julien-Mont-Denis, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait battu les autres listes, avec 29,61% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,92% et Yannick Jadot à 12,14%. Si on entre dans le détail, 183 électeurs l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Saint-Julien-Mont-Denis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Julien-Mont-Denis, les élections sont en cours. Avec ses 1 549 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 99 entreprises, Saint-Julien-Mont-Denis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (29,65 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 48,84% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 809,18 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Finalement, à Saint-Julien-Mont-Denis, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Saint-Julien-Mont-Denis : la mobilisation des citoyens aux élections européennes L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Durant les européennes de 2019, parmi les 653 inscrits sur les listes électorales à Saint-Julien-Mont-Denis, 43,07% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 55,71% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Saint-Julien-Mont-Denis, 61,11% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Julien-Mont-Denis pour les élections européennes L'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Saint-Julien-Mont-Denis. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple susceptible d'inciter les habitants de Saint-Julien-Mont-Denis à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,41% des votants de la localité. Le taux de participation était de 84,14% au premier tour, c'est-à-dire 976 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,91% au premier tour. Au deuxième tour, 51,5% des citoyens se sont déplacés.