Résultat des européennes à la Tour : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de la Tour pour la liste RN ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très commenté. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prédite par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à près de 30% à la Tour. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par la formation politique dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut encore croître.

15:02 - Les électeurs de la Tour penchaient pour Le Pen il y a deux ans La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à la Tour pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,7% des électeurs au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,09% contre 50,91%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 17,72% des voix sur place, contre 25,95% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (66,67%).

12:45 - 24,6% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à la Tour Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? La liste Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 24,6%, contre 23,32% pour le RN.

11:45 - La Tour : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Tour révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Dans le bourg, 16,68% des résidents sont des enfants, et 24,14% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 326 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,43%) et le nombre de résidences HLM (4,65% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à la Tour mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,34% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - À la Tour, quelle participation aux européennes ? Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À la Tour, 69,01% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Lors des précédentes élections européennes, 52,2% des inscrits sur les listes électorales de la Tour avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 54,58% pour les européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à la Tour Ce 9 juin 2024, lors des européennes à la Tour, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de la Tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,04% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 19,69% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,28% au premier tour et seulement 57,48% au second tour.