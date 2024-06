Résultat des européennes à Peillonnex : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Peillonnex ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très observé. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 29% à Peillonnex, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus farfelues.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Peillonnex Peillonnex avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,74%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,13% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 40,68% contre 59,32%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Peillonnex un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 19,3% au premier tour, contre 27,10% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. La liste Bardella ne terminait que deuxième aux européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 28,85%, contre 19,44% pour le RN.

11:45 - Les défis socio-économiques de Peillonnex et leurs implications électorales Quel portrait faire de Peillonnex, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 363 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 79 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,99 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 623,81 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Peillonnex, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Peillonnex ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Au cours des dernières élections, les 1 403 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 488 personnes en âge de voter à Peillonnex, 52,3% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,39% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Peillonnex pour les élections européennes L'abstention sera l'une des clés des européennes à Peillonnex. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,86% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 25,46% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,55% au premier tour et seulement 56,67% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Peillonnex cette année ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?