Résultat des européennes à la Tour-sur-Orb : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à la Tour-sur-Orb ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,61% des suffrages dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,55% pour Yannick Jadot, 3,67% pour Fabien Roussel et 1,96% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,28% à la Tour-sur-Orb, contre 13,49% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 13,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de la Tour-sur-Orb pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Si dans toute la France, les sondages d'opinion prévoient une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes est d'une logique implacable au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un excellent score pour le RN à la Tour-sur-Orb. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 27,67% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 55,25% au 2e (La Tour-sur-Orb n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,93% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,01% et Emmanuel Macron troisième avec 17,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,75%, devant Emmanuel Macron à 40,25%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à la Tour-sur-Orb Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. 29,21% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 13,49% et Yannick Jadot à 10,91%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 158 habitants de la Tour-sur-Orb passés par les urnes.

11:45 - Élections à la Tour-sur-Orb : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à la Tour-sur-Orb comme partout en France. Avec ses 1 324 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 67 entreprises, La Tour-sur-Orb se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (65,18 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 169,12 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Tour-sur-Orb, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Tour-sur-Orb ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À la Tour-sur-Orb, 65,57% des électeurs avaient voté. Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 576 inscrits sur les listes électorales à la Tour-sur-Orb, 60,25% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 44,16% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à la Tour-sur-Orb : les leçons des précédentes élections À la Tour-sur-Orb, le taux de participation sera indiscutablement un critère essentiel des élections européennes. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 23,65% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.