Résultat des européennes à la Valla-en-Gier : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À la Valla-en-Gier, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,44% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,19% à la Valla-en-Gier, contre 15,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à la Valla-en-Gier pour les candidats RN ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté pour cette élection, au niveau local. À la Valla-en-Gier, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,74% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,84% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Une petite avance pour le RN Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un bon démarrage pour le RN à la Valla-en-Gier. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 34,22% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LREM (La Valla-en-Gier ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,84% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20% et Éric Zemmour troisième avec 11,4%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,61%, devant Emmanuel Macron à 38,39%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste poussée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à la Valla-en-Gier, avec 40,74% des votes exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,56% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,37%.

11:45 - La Valla-en-Gier et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La démographie et la situation socio-économique de la Valla-en-Gier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la localité, 24,21% des résidents sont des enfants, et 4,71% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 377 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) et le nombre de résidences HLM (2,61% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à la Valla-en-Gier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La Valla-en-Gier : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 40,37% au niveau de la Valla-en-Gier (Loire), contre une abstention de 51,09% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Valla-en-Gier : scrutin en cours L'un des facteurs déterminants des élections européennes sera immanquablement le taux de participation à la Valla-en-Gier. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,83% au premier tour. Au second tour, 55,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 704 personnes en âge de voter au sein de la commune, 16,19% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 13,07% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.