Résultat des européennes à la Verdière : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les enseignements des élections de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à la Verdière. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 37,09% au 1er tour avant un formidable 61,16% au 2e, le portant en tête à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du lieu. Il a même réalisé une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 37,03% au premier tour et 63,73% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,84% et 15,91% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (36,27%) au deuxième.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à la Verdière en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Verdière, à 37,93%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 16,34% et Manon Aubry à 10,19%.

11:45 - La Verdière : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote de la Verdière, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 1 231 logements pour 1 651 habitants, la densité de la ville est de 23 habitants par km². Ses 137 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 533 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (56,05 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,75% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 30,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 580,44 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, La Verdière incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La Verdière : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Durant les européennes de 2019, 47,98% des électeurs de la Verdière (Var) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 55,14% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à la Verdière pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Verdière ? Le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait capable de ramener les citoyens de la Verdière dans les isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 74,98% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection. La participation était de 74,41% au premier tour, soit 1 041 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.