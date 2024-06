Résultat des européennes à Varages : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Varages, un favori aux européennes ? La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. On note que Varages compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,36% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Varages plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Se tourner vers le plus récent verdict des urnes semble plutôt sensé au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Varages. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la ville avec 30,47% au premier tour et surtout 59,25% au deuxième (Varages n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,69% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,98%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,95%, devant Emmanuel Macron à 35,05%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Varages il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Varages, avec 41,36%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,23% et Manon Aubry à 7,73%.

11:45 - Comment la composition démographique de Varages façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Varages révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 15,26% et une densité de population de 33 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (39,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 486 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,38%) et le nombre de résidences HLM (3,1% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,13%, comme à Varages, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Varages ? Au cours des scrutins européens précédents, les 1 179 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 51,09% des votants de Varages, contre une participation de 48,03% pour les européennes de 2014. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Varages : scrutin en cours L'un des facteurs décisifs des européennes sera incontestablement le niveau de participation à Varages. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Varages . En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 76,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,35% au second tour, c'est-à-dire 743 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.