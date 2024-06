Résultat des européennes à la Ville-aux-Clercs : l'élection 2024 en direct

Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Ville-aux-Clercs semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

La Ville-aux-Clercs avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,44%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,39% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 47,57% contre 52,43%. Le RN ne convainquait pas plus à la Ville-aux-Clercs par la suite, lors des législatives, avec 20% au premier tour, contre 24,63% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Ville-aux-Clercs, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

11:45 - La Ville-aux-Clercs et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quelle influence les électeurs de la Ville-aux-Clercs exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,26% et une densité de population de 48 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (79,9%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 423 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,51%) et le nombre de résidences HLM (22,29% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à la Ville-aux-Clercs mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,71% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.