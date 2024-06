En direct

19:28 - Les bulletins de la coalition de gauche observés Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait obtenu 11,61% à Labastide-d'Anjou, contre 17,41% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Labastide-d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,97% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Labastide-d'Anjou, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella va être le déterminant pour cette européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Labastide-d'Anjou compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,81% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,71% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Labastide-d'Anjou Se tourner vers le verdict des urnes le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Labastide-d'Anjou. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 34,27% au 1er round et surtout 55,98% au second, le portant au plus haut niveau à l'échelon communal. Le Parti avait laissé derrière les impétrants La République en Marche avec 21,77% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,97%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (44,02%) au second (Labastide-d'Anjou n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 31,71% au premier tour et 56,44% au deuxième dans la ville.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Labastide-d'Anjou en 2019 ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement glanait 32,81% des voix, devant Nathalie Loiseau à 17,41% et Raphaël Glucksmann à 11,61%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Labastide-d'Anjou Quel portrait faire de Labastide-d'Anjou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 271 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 60 entreprises, Labastide-d'Anjou permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 21,83 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 23,4 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 28,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 668,41 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Labastide-d'Anjou, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières élections européennes à Labastide-d'Anjou Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 1 286 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 481 inscrits sur les listes électorales à Labastide-d'Anjou, 56,65% avaient participé à l'élection, contre une participation de 52,32% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Labastide-d'Anjou : les européennes débutent À Labastide-d'Anjou, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,1% au premier tour. Au deuxième tour, 48,22% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Labastide-d'Anjou ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,16% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,86% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.