19:34 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Laboissière-en-Thelle fait envie Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 2,07% à Laboissière-en-Thelle, contre 15,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Laboissière-en-Thelle, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,22% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,99% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 0,41% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry (6,4% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,92% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,65% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Laboissière-en-Thelle, entre les 15,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,54% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Laboissière-en-Thelle ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection au niveau local, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Laboissière-en-Thelle. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour prédire 46% dans la ville cette fois ?

15:02 - Une petite avance pour le RN Regarder dans le rétro pour voir l'expérience la plus récente dans les urnes semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous électoral du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Laboissière-en-Thelle. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 41,28% au premier round et surtout 63,59% au 2e (Laboissière-en-Thelle n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La patronne du mouvement avait rassemblé 38,86% au 1er tour et 62,21% au deuxième dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Laboissière-en-Thelle Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. 36,57% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 15,29% et Yannick Jadot à 9,92%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec 177 votants de Laboissière-en-Thelle.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Laboissière-en-Thelle Quel portrait faire de Laboissière-en-Thelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 520 logements pour 1 335 habitants, la densité de la ville est de 136 hab/km². Ses 73 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 380 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (88,46 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 40,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 57,89% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 204,61 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Laboissière-en-Thelle manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Laboissière-en-Thelle : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 356 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, 46,61% des personnes en âge de participer à une élection à Laboissière-en-Thelle avaient déserté les urnes. L'abstention était de 51,16% en 2014.

09:30 - Election à Laboissière-en-Thelle : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Laboissière-en-Thelle ? La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure de modifier les choix que feront les électeurs de Laboissière-en-Thelle (60570). Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 84,29% au deuxième tour, c'est-à-dire 762 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,86% au premier tour. Au second tour, 51,29% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Laboissière-en-Thelle cette année ?