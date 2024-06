Résultat des européennes à Labry : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Labry, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 6,52% à Labry, contre 14,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Labry, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,64% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,55% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 2,11% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Labry ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Labry. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi anticiper 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Labry plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste des communes à Labry au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,48% des suffrages dès le premier tour. Pour le second tour de l'élection, c'est également la leader de l'ancien FN qui avait le plus convaincu à Labry avec 57,44%, devant Emmanuel Macron à 42,56%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 30,72% des votes sur place, contre 34,64% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,19%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Labry Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 32,07% des voix, soit 177 voix, contre Nathalie Loiseau à 14,31% et Yannick Jadot à 11,59%.

11:45 - Labry : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Labry, les élections sont en cours. Avec une population de 1 575 habitants répartis dans 716 logements, cette localité présente une densité de 257 habitants par km². Ses 64 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,61 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 39,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 566,21 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Labry, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Labry : les chiffres clés Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 583 inscrits sur les listes électorales à Labry, 48,3% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 39,4% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Labry pour les élections européennes À Labry, le niveau de participation constituera un critère fort du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,59% au premier tour. Au second tour, 40,73% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,71% dans la localité, à comparer avec une participation de 74,66% au premier tour, ce qui représentait 925 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.