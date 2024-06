Résultat des européennes à Lacapelle-Marival : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Lacapelle-Marival, qui va prendre avantage des voix de la Nupes ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,05% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 11,55% à Lacapelle-Marival, contre 17,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Lacapelle-Marival ? Au niveau local, le résultat du RN à ces européennes 2024 sera très analysé. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lacapelle-Marival semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Lacapelle-Marival plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 24,93% et Emmanuel Macron avec 24,35% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Lacapelle-Marival. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 19,28%. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 57,57% contre 42,43% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11,04%, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 27,18% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à Lacapelle-Marival Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Lacapelle-Marival, à 21,22%, soit 101 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,44% et Yannick Jadot à 14,71%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lacapelle-Marival Dans la commune de Lacapelle-Marival, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 110 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,37%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (37,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 487 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,46%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,93%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,74%, comme à Lacapelle-Marival, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Lacapelle-Marival, quelle participation aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 323 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 56,04% des personnes en capacité de participer à une élection à Lacapelle-Marival avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,15% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lacapelle-Marival pour les européennes L'une des clés de ces élections européennes sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Lacapelle-Marival. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,46% au premier tour. Au deuxième tour, 45,57% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Lacapelle-Marival ? Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,19% dans la ville. L'abstention était de 22,79% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.