19:23 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Lacroix-Falgarde convoité à gauche Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 7,95% à Lacroix-Falgarde, contre 30,08% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections des députés à Lacroix-Falgarde, le binôme Nupes avait en effet glané 33,96% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,58% pour Yannick Jadot, 0,98% pour Fabien Roussel et 3,31% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Lacroix-Falgarde pour les candidats RN ? Le résultat du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 20% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La commune de Lacroix-Falgarde avait opté pour Marine Le Pen à 12,8% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 33,21% et 21,76% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 26,49% contre 73,51%. Au premier tour des élections législatives, Lacroix-Falgarde, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 33,96%, alors que le RN sera distancé à 9,58%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - À Lacroix-Falgarde, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lacroix-Falgarde lors des précédentes européennes, avec 30,08% des bulletins. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 18,05% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 10,96%.

11:45 - Lacroix-Falgarde : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Lacroix-Falgarde, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,7%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (75,36%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 43,22%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,44%) et le nombre de résidences HLM (3,25% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (55,92%), témoigne d'une population instruite à Lacroix-Falgarde, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - À Lacroix-Falgarde, quelle abstention aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins européens passés ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 61,68% des inscrits sur les listes électorales de Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne). Le taux de participation était de 58,76% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lacroix-Falgarde : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des critères importants de ces élections européennes sera indéniablement le niveau de participation à Lacroix-Falgarde. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 605 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,74% étaient allées voter. La participation était de 79,78% au second tour, c'est-à-dire 1 282 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 60,7% au premier tour. Au deuxième tour, 60,51% des votants ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat pourrait modifier les décisions que prendront les citoyens de Lacroix-Falgarde.