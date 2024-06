Résultat des européennes à Lacrouzette : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Lacrouzette ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lacrouzette semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Lacrouzette penchaient pour Marine Le Pen en 2022 C'est sans doute l'élection présidentielle qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Lacrouzette. La cheffe de file du Rassemblement national prenait les devants avec 36,06% au 1er tour contre 25,18% pour Emmanuel Macron et 9,26% pour Éric Zemmour sur le podium. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 55,77% contre 44,23%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 27,17% des suffrages sur place, contre 33,04% pour le binôme Divers droite. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 74,03%, contre 25,97% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Lacrouzette Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Lacrouzette, avec 36,59% des votes exprimés, soit 255 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,8% et la liste François-Xavier Bellamy avec 11,48%.

11:45 - Les enjeux locaux de Lacrouzette : tour d'horizon démographique Comment la population de Lacrouzette peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,1% et une densité de population de 60 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 698 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (10,85%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lacrouzette mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,89% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Lacrouzette : ce qu'il faut savoir Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des précédentes élections, les 1 585 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, 48,17% des personnes aptes à voter à Lacrouzette avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 55,34% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lacrouzette pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Lacrouzette, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,02% au premier tour et seulement 51,23% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lacrouzette ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 431 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,61% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,89% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.