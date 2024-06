En direct

19:24 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Montredon-Labessonnié scruté Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,67% à Montredon-Labessonnié, contre 19,13% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections des députés à Montredon-Labessonnié, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,27% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Montredon-Labessonnié ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montredon-Labessonnié semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Montredon-Labessonnié plutôt pour Le Pen à la présidentielle L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne de l'ancien FN glanait 23,37% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,14% et 20,52% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,43% contre 50,57%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 21,13% des votes sur place, contre 23,27% pour le binôme Nupes. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 54,5%, contre 45,50% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - 24,44% pour Jordan Bardella en 2019 à Montredon-Labessonnié Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 24,44% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,13% et Yannick Jadot à 11,45%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi 207 électeurs de Montredon-Labessonnié.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Montredon-Labessonnié Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Montredon-Labessonnié comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 17,24% d'agriculteurs pour 2 049 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 113 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 577 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (32,78 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 40,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 40,55% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 355,07 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Montredon-Labessonnié incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Montredon-Labessonnié : facteurs et implications Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 2 091 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,85% des inscrits sur les listes électorales de Montredon-Labessonnié (Tarn). Le taux d'abstention était de 46,96% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Montredon-Labessonnié sont lancées L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Montredon-Labessonnié. Les jeunes expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,76% au sein de la commune. Le taux de participation était de 78,08% au second tour, c'est-à-dire 1 293 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,07% au premier tour et seulement 54,4% au second tour.