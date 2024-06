En direct

19:11 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Lagnieu ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,16% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,16% à Lagnieu, contre 19,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national à Lagnieu, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection 2024. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Lagnieu. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prédire 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Le RN en tête à Lagnieu lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection suprême qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La figure de l'ancien Front national écrasait le match avec 31,93% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,21% et 16,8% des voix. Au second tour deux semaines plus tard, c'est encore elle qui se plaçait en tête à Lagnieu avec 52,93%, devant Emmanuel Macron à 47,07%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,39% des suffrages sur place, contre 30,09% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,57%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Lagnieu en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Lagnieu, avec 28,49%, soit 691 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,05% et François-Xavier Bellamy à 11,26%.

11:45 - Lagnieu : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des européennes, Lagnieu apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 268 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 486 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 294 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,55 % des résidents sont des enfants, et 8,97 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 292 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,44%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 500 euros par an. À Lagnieu, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Lagnieu Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des consultations politiques précédentes ? A l'occasion des élections européennes 2019, sur les 2 528 inscrits sur les listes électorales à Lagnieu, 50,6% étaient allés voter. Le taux de participation était de 37,93% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à Lagnieu : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Lagnieu, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement la participation. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,07% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 22,67% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre au Moyen-Orient et son impact en matière énergétique et économique seraient de nature à impacter le taux de participation à Lagnieu.