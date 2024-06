En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Lamothe-Landerron ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 4,79% à Lamothe-Landerron, contre 12,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lamothe-Landerron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,71% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 0,8% pour Yannick Jadot, 2,55% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Lamothe-Landerron, entre les 12,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,59% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Lamothe-Landerron pour la liste Rassemblement national ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces élections européennes sera très analysé. À Lamothe-Landerron, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,55% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 41,88% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Lamothe-Landerron. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 34,31% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,88% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,99%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 64,82%, devant Emmanuel Macron à 35,18%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 41,55% des votes s'étaient tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 12,79% et Yannick Jadot à 9,36%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi pas moins de 182 électeurs de Lamothe-Landerron.

11:45 - Lamothe-Landerron : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Lamothe-Landerron, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 121 habitants répartis dans 560 logements, ce village présente une densité de 130 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 650 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,18 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 26,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 38,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 144,97 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Lamothe-Landerron montre l'attachement des habitants aux idées européennes.

10:30 - Lamothe-Landerron : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 59,85% des électeurs de Lamothe-Landerron. Le taux de participation était de 48,35% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Lamothe-Landerron À Lamothe-Landerron, la participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,05% au premier tour et seulement 47,48% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,63% des électeurs de la ville, contre une participation de 79,5% au premier tour, soit 640 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.