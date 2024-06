En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Lampaul-Plouarzel ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Lampaul-Plouarzel, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,12% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 9,58% à Lampaul-Plouarzel, contre 25,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat à Lampaul-Plouarzel pour les candidats RN ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si dans toute la France, les intentions de vote prévoient une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 22% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Lampaul-Plouarzel ? La commune de Lampaul-Plouarzel avait offert à Marine Le Pen 14,69% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe du RN avec respectivement 30,17% et 28,99% des suffrages. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 72,18% contre 27,82% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,26%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 47,82% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 25,3% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Lampaul-Plouarzel Se retourner sur le dernier test peut encore sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Lampaul-Plouarzel était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,3% des suffrages, devançant la liste de Yannick Jadot avec 18,55% et Jordan Bardella avec 12,8%.

11:45 - Élections européennes à Lampaul-Plouarzel : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Lampaul-Plouarzel détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 36,22% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (35,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 123 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,36%) et le nombre de résidences HLM (3,9% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,82%, comme à Lampaul-Plouarzel, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à Lampaul-Plouarzel Au fil des précédents scrutins européens, les 2 203 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, parmi les 1 029 personnes en âge de voter à Lampaul-Plouarzel, 57,97% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 44,53% lors du scrutin de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Lampaul-Plouarzel, 61,43% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lampaul-Plouarzel pour les élections européennes À Lampaul-Plouarzel, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs importants du scrutin européen. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,95% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 19,27% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 41,57% au premier tour. Au second tour, 42,61% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des ménages pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Lampaul-Plouarzel .