Résultat des européennes à Landivy : l'élection 2024 en direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Landivy ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,67% à Landivy, contre 28,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections des députés à Landivy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,37% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Landivy, entre les 28,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 65,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Landivy, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Landivy. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Landivy ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,36% contre 39,17% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 36,2% contre 63,8%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,15% au premier tour, contre 65,15% pour le binôme La République en Marche. Un résultat si assommant et si étendu dans la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 à Landivy Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Landivy était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,53% des votes, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,32% et François-Xavier Bellamy avec 9,89%.

11:45 - Landivy : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Landivy peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 9,27% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 40 hab par km² et 39,86% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Avec ses 18,94% d'agriculteurs pour 1 118 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (6,36%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Landivy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,05% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Landivy : ce qu'il faut retenir Au cours des dernières années, les 1 146 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, sur les 397 personnes en âge de voter à Landivy, 45,74% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 38,18% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Landivy À Landivy, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,41% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,32% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?