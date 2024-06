Résultat des européennes à Landorthe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Landorthe pour ces européennes 2024 ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 10,39% à Landorthe, contre 18,12% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des élections législatives. La Nupes était absente aux dernières législatives à Landorthe. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 39,24% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Landorthe pour les européennes ? Le score obtenu par le RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Landorthe compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,88% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Landorthe avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,18%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 23,79% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 49,67% contre 50,33%. Le RN ne convainquait pas plus à Landorthe un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 22,65% au premier tour, contre 39,24% pour le binôme Divers gauche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Divers gauche qui remportera le plus de votes, avec 50,80% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Landorthe, avec 31,88% des suffrages devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,12% qui avait elle-même devancé la liste Raphaël Glucksmann avec 10,39%.

11:45 - Landorthe aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Landorthe, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 023 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 50 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,51 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,5% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 55,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 175,67 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Landorthe, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Landorthe ? Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,06% des électeurs de Landorthe avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 54,91% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Landorthe pour les européennes À Landorthe, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces européennes. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,15% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Les jeunes expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?