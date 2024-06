En direct

19:09 - À Saint-Gaudens, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Saint-Gaudens. C'est pourtant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 42,10% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - À Saint-Gaudens, une liste RN favorite ? À Saint-Gaudens, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,37% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,94% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Gaudens penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Gaudens lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,45%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,94%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,13% contre 52,87%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Gaudens quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 21,45% au premier tour, contre 42,10% pour le binôme Divers gauche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui va remporter le plus de voix, avec 57,92% sur la seule circonscription couvrant Saint-Gaudens.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Saint-Gaudens Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Gaudens, avec 27,37%, soit 990 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,98% et Raphaël Glucksmann à 9,73%.

11:45 - Saint-Gaudens aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des élections européennes, Saint-Gaudens foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 613 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 087 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 949 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (66,72 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 788 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,93%, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 767 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,19%, annonçant une situation économique instable. En conclusion, Saint-Gaudens incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Saint-Gaudens Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Saint-Gaudens, 64,42% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 53,88% dans la commune de Saint-Gaudens, à comparer avec un taux d'abstention de 55,75% pour les européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Gaudens : l'abstention en question À Saint-Gaudens, l'une des clés de ces européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 67,91% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 66,96% au second tour, c'est-à-dire 5 334 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,4% au premier tour et seulement 42,44% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Gaudens cette année ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?