En direct

19:17 - Les supporters de la gauche unie convoités Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 7,29% à Landrecies, contre 13,77% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives à Landrecies, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,07% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,7% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Landrecies ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette élection. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Landrecies. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Landrecies Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Landrecies. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 34,92% au 1er round et surtout 53,57% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,15% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,6%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 63,23%, devant Emmanuel Macron à 36,77%.

12:45 - 39,27% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Landrecies Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 39,27% des suffrages, soit 485 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 13,77% et Manon Aubry à 9,55%.

11:45 - Landrecies : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Landrecies, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 3 435 habitants répartis dans 1 794 logements, cette ville présente une densité de 160 habitants/km². Ses 168 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 939 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,56 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 21,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1955,36 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 18,83%, synonyme d'une situation économique instable. En somme, à Landrecies, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Landrecies : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Landrecies, 70,18% des votants n'avaient pas voté. L'étude des résultats des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 295 personnes en âge de voter à Landrecies, 49,79% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 56,19% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Landrecies : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif des européennes 2024 à Landrecies. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,39% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 28,99% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,77% au premier tour. Au deuxième tour, 55,61% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Landrecies ? Le conflit militaire russo-ukrainien est de nature à ramener les électeurs de Landrecies dans les bureaux de vote.