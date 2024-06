Résultat des européennes à Landser : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella regardés de près à Landser Si on s'en tient à la progression du RN annoncée par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 37% à Landser. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà gagnés par le mouvement sur place entre les européennes 2019 (27,55%) et Marine Le Pen en 2022 (34,22% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 La cité de Landser avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême il y a deux ans. La candidate de l'ancien FN finissait avec 34,22% au 1er round. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 54,94%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 27,85% des votes sur place, contre 31,21% pour le binôme LREM. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 50,82%, contre 49,18% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Landser Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 27,55% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 16,18% et Yannick Jadot à 12,39%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 189 votants de Landser.

11:45 - Landser : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Landser, les élections sont en cours. Avec ses 1 642 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 524 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (90,14 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 25,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 610,17 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Landser, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Landser Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 46,22% des personnes en capacité de participer à une élection à Landser avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 51,93% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Landser : scrutin en cours L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à Landser. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,69% au premier tour. Au second tour, 42,92% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Landser ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,21% au sein de la commune, contre une participation de 76,57% au premier tour, ce qui représentait 1 039 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.