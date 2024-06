Résultat des européennes à Bruebach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Avantage Renaissance à Bruebach ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Bruebach lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,99%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,36%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 42,25% contre 57,75%. Le RN ratait aussi la première marche à Bruebach quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,04% au premier tour, contre 41,58% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de voix, avec 78,35% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Bruebach en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Bardella terminant à la deuxième place à 20,75% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 26,76%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bruebach Devant le bureau de vote de Bruebach, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 044 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 549 foyers fiscaux. Dans la localité, 15,65 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,63 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 38,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 576,51 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Bruebach, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Bruebach Au fil des dernières années, les 1 077 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 40,45% au niveau de Bruebach (Haut-Rhin), contre une abstention de 47,39% pour le scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Bruebach, 63,63% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Bruebach À Bruebach, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,46% au premier tour. Au deuxième tour, 48,85% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Bruebach pour les élections européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 864 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,64% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 83,33% au deuxième tour, ce qui représentait 720 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.