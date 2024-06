En direct

19:07 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Lanester pour ces européennes 2024 ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Lanester, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,23% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 7,76% à Lanester, contre 18,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - À Lanester, un Rassemblement national favori ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Lanester. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 27,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,35% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Lanester. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 21,81%. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 62,41% contre 37,59% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,58%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 37,23% des voix. Lanester choisira d'ailleurs un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,93%.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1688 habitants de Lanester passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit 20,44% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,98% et Yannick Jadot à 16,36%.

11:45 - Démographie et politique à Lanester, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Lanester se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 23 026 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 196 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 17,99 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,34 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 975 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 956 euros par an, la commune vise plus de prospérité. À Lanester, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Lanester Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des élections passées ? Durant les élections européennes de 2019, sur les 8 570 inscrits sur les listes électorales à Lanester, 47,94% étaient restés chez eux, contre une abstention de 58,2% il y a dix ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lanester : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Lanester ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,64% au premier tour. Au deuxième tour, 52,73% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,44% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 27,97% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.