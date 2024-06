En direct

19:12 - À Riantec, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Le candidat de gauche s'était arrogé 7,66% à Riantec, contre 20,16% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Riantec, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,63% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (5,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,25% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,51% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Riantec avant les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection européenne. On remarque que Riantec compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,16% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Riantec lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,49%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,81%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,98% contre 62,02%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,11% au premier tour, contre 31,58% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Riantec, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 22,16% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,16% et Yannick Jadot à 16,25%. Le RN avait attiré ainsi 555 habitants de Riantec passés par les isoloirs.

11:45 - Riantec : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Riantec, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 5 772 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 253 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (76,44 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 42,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,5%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2173,53 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Riantec incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Riantec : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 57,28% des inscrits sur les listes électorales de Riantec (Morbihan), contre une participation de 47,16% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Riantec, 60,27% des habitants avaient participé.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Riantec À Riantec, l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,62% au premier tour. Au second tour, 46,65% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Riantec ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,28% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,16% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.