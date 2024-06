En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Langrune-sur-Mer ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Langrune-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,9% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 10,34% à Langrune-sur-Mer, contre 20,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Langrune-sur-Mer à l'issue des européennes ? On note que Langrune-sur-Mer fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,82% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Langrune-sur-Mer Avec 16,17%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Langrune-sur-Mer au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,27% et 23,05% des voix. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 70,01% contre 29,99% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des législatives, Langrune-sur-Mer, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 30,90%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 13,66%. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes à Langrune-sur-Mer Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Langrune-sur-Mer était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,68% des votes, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,82% et Yannick Jadot avec 15,62%.

11:45 - Langrune-sur-Mer et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Langrune-sur-Mer comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 493 logements pour 1 912 habitants, la densité de la commune est de 360 habitants par km². Ses 125 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 593 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (56,4 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 241,02 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Langrune-sur-Mer, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Langrune-sur-Mer Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Langrune-sur-Mer, 59,66% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières années, les 1 960 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 936 personnes habilitées à participer à une élection à Langrune-sur-Mer avaient pris part au scrutin (soit 60,15%), à comparer avec un taux de participation de 51,45% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Langrune-sur-Mer : l'abstention en question À Langrune-sur-Mer, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,18% au premier tour. Au second tour, 57,27% des électeurs se sont déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,51% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 80,19% au premier tour, soit 1 299 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.