Résultat des européennes à Cresserons : l'élection 2024 en direct

Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Cresserons. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 22% dans la ville cette fois ?

11:45 - Élections européennes à Cresserons : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et la situation socio-économique de Cresserons déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 326 hab/km² et 45,83% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 10,27% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (91,97%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 547 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,76%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,28% à Cresserons, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.