Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Jordan Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 23% à Lannion, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

11:45 - Lannion : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Lannion, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 451 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,85%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,12%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 7 713 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,04%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,76%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,12% à Lannion, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.