Résultat des européennes à Louannec : l'élection 2024 en direct

La commune de Louannec avait offert à Marine Le Pen 14,72% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 36,41% et 19,31% des voix. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 72,14% contre 27,86% pour Le Pen au deuxième round sur place. Avec 11%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 37,85% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

11:45 - Louannec : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment les électeurs de Louannec peuvent-ils impacter les résultats des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 14,48% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 42,09% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 30,06%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,64%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,03%, comme à Louannec, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.