Résultat des européennes à Lanquetot : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection européenne 2024. On note que Lanquetot compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 43,22% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Lanquetot ?

Se tourner vers le plus récent scrutin fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Même si cette curiosité a aussi ses biais…Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Lanquetot. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 36,04% au 1er round et surtout 60,30% au 2e. Le Parti avait battu les candidats étiquetés Ensemble ! (21,72%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,76% au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 39,70% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,81% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,26%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 59,44%, devant Emmanuel Macron à 40,56%.