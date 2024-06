En direct

19:07 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Laon ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,09% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,66% à Laon, contre 18,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Laon lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 au niveau local. À Laon, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,09% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 32,59% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les derniers chiffres à Laon L'élection suprême avait donné un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle engrangeait 32,59% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,7% et 19,23% des voix. Au second tour, elle écrasait aussi Macron avec 52,22% contre 47,78%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 27,48% des voix sur place, contre 27,51% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,59%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Laon, avec 32,09% des bulletins devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,08% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,9%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Laon Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Laon se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 24 021 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 246 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 5 675 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (62,8 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 1 897 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1920,84 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 25,62%, synonyme d'une situation économique mitigée. En conclusion, Laon incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Laon Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Laon, 72,5% des habitants avaient voté. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 6 935 inscrits sur les listes électorales de Laon avaient pris part au scrutin (soit 45,89%). Le taux de participation était de 35,87% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Laon : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Laon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 35,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 35,43% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,02% au premier tour et seulement 60,4% au second tour.