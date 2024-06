Résultat des européennes à Lapeyrouse-Fossat : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Lapeyrouse-Fossat : l'impact des caractéristiques démographiques

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Lapeyrouse-Fossat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans la commune, 18,12% des résidents sont des enfants, et 6,24% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,37%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (4,71%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,23% à Lapeyrouse-Fossat, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.