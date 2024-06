Résultat des européennes à Montberon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Montberon Montberon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,59%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 26,6% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,27% contre 58,73%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Montberon quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,75% au premier tour, contre 30,50% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

12:45 - À Montberon, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste de Bardella qui avait terminé en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Montberon, avec 22,9% des suffrages devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,26% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 18,73%.

11:45 - Dynamique électorale à Montberon : une analyse socio-démographique Dans les rues de Montberon, les élections sont en cours. Avec ses 24,47% de cadres pour 3 110 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 202 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 602 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,85 % des résidents sont des enfants, et 6,42 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,2% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 318,17 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Montberon incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Montberon : la mobilisation des électeurs aux élections européennes La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 1 300 personnes habilitées à participer à une élection à Montberon avaient pris part au scrutin (soit 56,87%). Le taux de participation était de 49,14% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Montberon : l'abstention au cœur des préoccupations À Montberon, l'une des clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,04% au premier tour et seulement 51,67% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 2 437 personnes en âge de voter dans la localité, 84,86% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,68% au deuxième tour, ce qui représentait 1 967 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.