19:25 - Quels seront les reports du score Nupes à Larajasse ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Glucksmann avait glané 5,03% à Larajasse, contre 19,4% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Larajasse, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,66% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Larajasse, entre les 19,4% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Larajasse ? En analysant rapidement la progression du RN prédite par les sondages au niveau national pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 29% à Larajasse. Un calcul qui semble coller avec les suffrages déjà grappillés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 7 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Larajasse avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,23%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 27,73% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,8% contre 53,2%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Larajasse en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 29,88% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 62,89%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Larajasse, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 19,83% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,4% et Nicolas Dupont-Aignan à 16,09%.

11:45 - Larajasse : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Larajasse, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 10,95% d'agriculteurs pour 1 834 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 107 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,75 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 771,74 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Larajasse participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Larajasse La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%. L'analyse des élections passées permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, 733 personnes habilitées à voter à Larajasse s'étaient rendues aux urnes (soit 50,87%). Le taux de participation était de 39,9% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Larajasse ? Le taux d'abstention sera immanquablement un facteur déterminant de ces élections européennes à Larajasse. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 437 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,74% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,69% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,0% au premier tour. Au deuxième tour, 57,45% des citoyens ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de modifier les décisions que prendront les habitants de Larajasse (69590).