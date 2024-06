En direct

19:22 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Lassay-les-Châteaux ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 6,07% à Lassay-les-Châteaux, contre 26,65% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lassay-les-Châteaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,29% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Lassay-les-Châteaux, entre les 26,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 59,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Lassay-les-Châteaux lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Lassay-les-Châteaux. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs à retenir Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,16% contre 38,73% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 34,52% contre 65,48%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,92% au premier tour, contre 59,83% pour le binôme La République en Marche. Il n'y avait pas eu de second tour dans la circonscription.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première place avec 26,65%, contre 19,66% pour le RN.

11:45 - Lassay-les-Châteaux : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Lassay-les-Châteaux comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 8,41% d'agriculteurs pour 2 239 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 147 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 25 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 15,81 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,36% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2073,75 euros/mois, la commune désire plus de prospérité. Lassay-les-Châteaux manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Lassay-les-Châteaux : ce qu'il faut savoir Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Lassay-les-Châteaux, 69,57% des habitants n'avaient pas participé. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des élections passées ? Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 50,79% dans la commune de Lassay-les-Châteaux. Le taux d'abstention était de 51,5% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Lassay-les-Châteaux : la participation en question Ce 9 juin, lors des européennes à Lassay-les-Châteaux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,37% des électeurs de la ville, contre une abstention de 23,72% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour. Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?