Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,26% à Launac, contre 17,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Launac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,94% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,34% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Launac, entre les 17,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Launac avant les européennes ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Launac semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Confirmation à venir ?