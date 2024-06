En direct

19:28 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Laure-Minervois ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 14,69% à Laure-Minervois, contre 15,57% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des législatives à Laure-Minervois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,59% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Laure-Minervois avant les européennes Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Laure-Minervois plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait frappé les esprits à Laure-Minervois au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 26,06% des voix dès le premier tour. Pour le second tour, c'est de nouveau elle qui se plaçait en tête avec 52,69%, devant Emmanuel Macron à 47,31%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 27,61% des suffrages sur place, contre 31,59% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,12%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Laure-Minervois il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Laure-Minervois, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 23,9% des voix devant Raphaël Glucksmann à 15,57% et Nathalie Loiseau à 14,69%. C'étaient alors 109 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Les données démographiques de Laure-Minervois révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Laure-Minervois, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,37% d'agriculteurs pour 1 000 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 648 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,87 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 35,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 712,50 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Laure-Minervois, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Laure-Minervois : analyse du niveau d'abstention aux européennes Au fil des précédents scrutins européens, les 1 014 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 58,56% au sein de Laure-Minervois. Le taux de participation était de 50,49% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Laure-Minervois L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Laure-Minervois. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,83% au premier tour. Au second tour, 51,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 809 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,54% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,13% au premier tour, c'est-à-dire 624 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.