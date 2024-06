Résultat des européennes à Laussonne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Laussonne ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 4,73% à Laussonne, contre 13,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Laussonne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,31% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Laussonne lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait s'élever à environ 35% à Laussonne. Un calcul qui semble coller avec les points déjà gagnés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Laussonne plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'élection à la présidence de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de file de l'ancien Front national cumulait déjà 31,45% au premier tour contre 20,03% pour Emmanuel Macron et 16,47% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Macron avec 51,36% contre 48,64%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 12,66% des suffrages sur place, contre 47,21% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (69,06%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Laussonne Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 25,45% des suffrages, soit 113 voix, contre François-Xavier Bellamy à 22,3% et Nathalie Loiseau à 13,74%.

11:45 - Laussonne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Laussonne, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 13,18% d'agriculteurs pour 1 017 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 57 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 292 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (63,82 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1797,40 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Laussonne incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Laussonne : la mobilisation des habitants aux élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Laussonne, 62,76% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 037 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes 2019, parmi les 476 personnes en âge de voter à Laussonne, 44,2% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,85% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Laussonne ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Laussonne ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 858 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,35% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 19,7% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,78% au premier tour et seulement 50,18% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Laussonne ? Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?