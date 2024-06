La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,02% des voix dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,63% à Lencloître, contre 18,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 18,53% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,97% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 38,92% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Si on tient compte de la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 42% à Lencloître. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà gagnés par le parti sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

Le choix du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour évaluer la tendance locale. La communauté électorale de Lencloître avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La numéro 1 de l'ancien FN s'imposait avec 36,21% au premier round. Elle l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 54,13%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 31,29% des voix sur place, contre 38,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,01%).

Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. Le mouvement avait glané 32,66% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 18,53% et François-Xavier Bellamy à 8,79%.

Analyse démographique et économique des élections européennes à Lencloître

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Lencloître comme partout ailleurs. Avec ses 2 482 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 121 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 697 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,05 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,98% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 313,55 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Finalement, à Lencloître, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.