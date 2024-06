Résultat des européennes à Saint-Genest-d'Ambière : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Saint-Genest-d'Ambière ? À Saint-Genest-d'Ambière, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,03% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 32,75% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Saint-Genest-d'Ambière penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du Rassemblement national prenait la tête avec 32,75% au 1er round contre 27,51% pour Emmanuel Macron et 14,7% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,71% contre 48,29%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28,64% des suffrages sur place, contre 43,70% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,18%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Saint-Genest-d'Ambière Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Saint-Genest-d'Ambière, avec 36,03% des électeurs (169 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,5% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,65%.

11:45 - Saint-Genest-d'Ambière : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes À Saint-Genest-d'Ambière, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 39 habitants/km² et 48,36% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,68% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (22,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 418 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,77%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,57%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Genest-d'Ambière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,86% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - À Saint-Genest-d'Ambière, quelle abstention aux élections européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, parmi les 492 personnes en âge de voter à Saint-Genest-d'Ambière, 46,46% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 56,22% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Genest-d'Ambière pour les européennes À Saint-Genest-d'Ambière, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,58% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 23,25% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,17% au premier tour. Au second tour, 55,26% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Genest-d'Ambière cette année ?