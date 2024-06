En direct

19:34 - Quels seront les reports du score Nupes à Lévignen ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 19,12% des voix dans la localité. Un score à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,57% à Lévignen, contre 15,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 15,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,12% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Lévignen ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lévignen semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Lévignen Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un beau résultat pour le RN à Lévignen. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 38,87% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 61,35% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Il a même récolté un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 35,62% au 1er tour et 57,7% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,96% et 16,88% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,3%) au deuxième.

12:45 - À Lévignen, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Lévignen, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, avec 37,14% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,14% et Yannick Jadot à 7,43%. Ce qui correspond à 130 bulletins dans la ville.

11:45 - Lévignen : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Lévignen, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,48% et une densité de population de 65 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,84%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 332 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,06%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Lévignen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,82% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Lévignen ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,38% des inscrits sur les listes électorales de Lévignen. L'abstention était de 52,98% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lévignen : la participation au cœur des préoccupations À Lévignen, l'un des critères essentiels des élections européennes sera incontestablement le taux d'abstention. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre israélo-palestinien seraient susceptibles de modifier les décisions que prendront les citoyens de Lévignen. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 695 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,38% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,88% au premier tour et seulement 54,06% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lévignen ?