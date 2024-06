Résultat des européennes à Levroux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Levroux et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la ville de Levroux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 51 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,29%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 464 euros par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 148 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,62%) et le nombre de résidences HLM (11,93% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Levroux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,29% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.