En direct

19:27 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Liesse-Notre-Dame, qui va tirer parti des 10,99% de la Nupes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann s'était élevé à 3,62% à Liesse-Notre-Dame, contre 11,31% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Liesse-Notre-Dame, le binôme Nupes avait en effet enregistré 10,99% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,33% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,75% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,9% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Liesse-Notre-Dame, entre les 11,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,11% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Liesse-Notre-Dame ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Liesse-Notre-Dame semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les inscrits de Liesse-Notre-Dame penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un beau démarrage pour le RN à Liesse-Notre-Dame. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 41,62% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 62,63% au 2e, le portant au sommet à l'échelon communal (Liesse-Notre-Dame ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 48,56% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,66%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 69,73%, devant Emmanuel Macron à 30,27%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Liesse-Notre-Dame Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 217 électeurs de Liesse-Notre-Dame s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé ainsi 49,1% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 11,31% et Manon Aubry à 6,33%.

11:45 - Liesse-Notre-Dame : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la commune de Liesse-Notre-Dame, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Le taux de chômage à 12,64% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 130 habitants/km² et 37,88% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (29,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 400 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,18%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,81%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Liesse-Notre-Dame mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 47,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Liesse-Notre-Dame Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 60,91% dans la commune de Liesse-Notre-Dame. La participation était de 45,84% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Liesse-Notre-Dame ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Liesse-Notre-Dame, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,57% au premier tour. Au second tour, 51,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 23,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,17% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.