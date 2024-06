En direct

19:30 - À Lieurey, quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,13% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,22% à Lieurey, contre 20,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Lieurey ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Lieurey entre Jordan Bardella en 2019 (34,87%) et Marine Le Pen en 2022 (39,79% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Lieurey ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Lieurey. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la ville avec 35,83% au 1er round avant un formidable 53,89% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,79% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,5%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,83%, devant Emmanuel Macron à 44,17%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Lieurey Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 34,87% des suffrages, soit 204 voix, face à Nathalie Loiseau à 20,34% et François-Xavier Bellamy à 10,6%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lieurey Dans la ville de Lieurey, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 79 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,4%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,0%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 587 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,53%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,49%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 14,54%, comme à Lieurey, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - À Lieurey, quelle abstention aux élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? A l'occasion des européennes 2019, parmi les 626 inscrits sur les listes électorales à Lieurey, 42,94% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,18% il y a 10 ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Election à Lieurey : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces européennes à Lieurey. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,96% au premier tour. Au deuxième tour, 48,17% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 179 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,98% avaient pris part au vote. La participation était de 77,52% au second tour, ce qui représentait 914 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.