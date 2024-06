En direct

19:15 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,29% des bulletins dans la commune. Une somme à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,61% à Ligny-en-Barrois, contre 19,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Ligny-en-Barrois : 19,5% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,84% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,03% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Ligny-en-Barrois, un favori aux européennes ? La fraction d'électeurs du RN sera l'observation majeure pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Ligny-en-Barrois, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,96% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,18% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Déjà des tendances à retenir Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Ligny-en-Barrois. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 28,58% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Divers droite (Ligny-en-Barrois ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,18% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,06%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,01%, devant Emmanuel Macron à 47,99%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Ligny-en-Barrois, à 35,96%, soit 474 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 19,5% et Yannick Jadot à 7,74%.

11:45 - Élections à Ligny-en-Barrois : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Ligny-en-Barrois, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 3 803 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 188 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 022 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (64,9 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 162 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 216 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,25%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Ligny-en-Barrois, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Ligny-en-Barrois Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections passées. Durant les précédentes élections européennes, 1 378 électeurs de Ligny-en-Barrois (Meuse) avaient participé au vote (soit 48,47%). Le taux de participation était de 42,03% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Ligny-en-Barrois, 70,94% des habitants avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Ligny-en-Barrois ? À Ligny-en-Barrois, l'un des critères importants de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 32,76% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 32,35% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français pourraient nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Ligny-en-Barrois.