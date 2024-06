Résultat des européennes à Ligré : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les voix de la coalition de gauche scrutés La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 23,46% des suffrages dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,05% à Ligré, contre 26,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 26,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,35% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Ligré ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Ligré. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin européen Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,95% contre 35,05% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 46,62% contre 53,38%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,23% au premier tour, contre 32,35% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de votes, avec 53,20% sur la seule circonscription couvrant Ligré.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 à Ligré Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Ligré plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,48% des voix, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 25,71% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,43%, gagnante ici même.

11:45 - Élections à Ligré : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Ligré, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Dans la localité, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,68% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,35%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 450 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) et le nombre de résidences HLM (2,08% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ligré mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,21% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes à Ligré Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 453 inscrits sur les listes électorales à Ligré, 56% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 46,77% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Ligré pour les élections européennes À Ligré, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,76% au premier tour et seulement 53,47% au second tour. Quelle sera la participation à Ligré cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 81,07% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 83,06% au deuxième tour, soit 667 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.