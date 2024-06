Résultat des européennes à Limésy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Limésy ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très instructif. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Limésy. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prédire 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au RN à Limésy ? L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle prenait la tête avec 34,1% au 1er tour contre 26,58% pour Emmanuel Macron et 17,1% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au 2e tour avec 51,1%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 30,46% des voix sur place, contre 35,18% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,84%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste glanait 31,34% des votes, soit 194 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 14,86% et Yannick Jadot à 10,02%.

11:45 - Élections européennes à Limésy : un éclairage démographique À Limésy, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 99 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,83%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 632 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,3%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,81%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Limésy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,85% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Limésy Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Limésy, 66,47% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 43,9% des inscrits sur les listes électorales de Limésy avaient déserté les urnes, contre une abstention de 52,87% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Limésy L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention à Limésy. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 20,33% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,08% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient potentiellement pousser les électeurs de Limésy à ne pas rester chez eux.