17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella font espérer à Limetz-Villez

Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Limetz-Villez semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?