En direct

19:09 - Qui vont adopter les électeurs de la Nupes à Limoux ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait atteint 11,16% à Limoux, contre 17,75% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des élections législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Limoux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,27% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Limoux ? On note que Limoux fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,19% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Limoux plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Se tourner vers l'élection la plus récente livre des enseignements instructifs au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Limoux. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 33,13% au 1er round avant un formidable 58,35% au deuxième sur la circonscription du lieu. Le RN a même enregistré un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 28,03% au 1er tour et 52,44% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui était arrivée en tête des élections européennes à l'époque à Limoux, avec 30,19% des suffrages exprimés, soit 990 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,75% qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,16%.

11:45 - Démographie et politique à Limoux, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Limoux est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 302 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 926 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (33,12 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 661 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,71%, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 306 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,28%, synonyme d'une situation économique fragile. En conclusion, Limoux incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Limoux L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Pendant les dernières européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 55,42% au sein de Limoux, contre une participation de 49,28% il y a 10 ans. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Limoux, 55,15% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes débutent à Limoux : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Limoux ? La guerre russo-ukrainienne pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Limoux . Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 76,99% au deuxième tour, ce qui représentait 4 717 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 56,97% au premier tour. Au second tour, 58,24% des votants ont exercé leur droit de vote.